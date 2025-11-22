«Спартак» — ЦСКА: красно-белые выигрывают после первого тайма

«Спартак» после первого тайма обыгрывает ЦСКА в дерби в 16-м туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте прямым ударом с углового забил Эсекьель Барко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.