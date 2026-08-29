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Рафаэл Леау сообщил, что уходит из «Милана»

Рафаэл Леау сообщил, что уходит из «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау после победы над «Венецией» (2:0) в матче 2-го тура Серии А подтвердил, что покинет итальянский клуб этим летом.

«Это тяжелый момент... Я попрощался с моими одноклубниками после семи лет игры вместе. Они помогли мне вырасти и понять, что значит представлять «Милан». Я хотел бы попрощаться по-другому. Конечно, я останусь в истории клуба. Моя любовь к «Милану» никогда не закончится, я всегда буду следить за ним со стороны. «Милан» всегда останется «Миланом», тренер и игроки — очень высокого уровня.

Аморим — очень хороший тренер и может помочь «Милану» вернуться к победам. Мне нравится футбол, который он предлагает. Я желаю «Милану» всего наилучшего. Я благодарю болельщиков, которые всегда были рядом со мной», — приводит Football Italia слова Леау.

Ранее СМИ писали, что «Галатасарай» готов заплатить 45 миллионов евро за португальского футболиста, а самому игроку предложил зарплату 12 миллионов евро в год.

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Леау сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.

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Рафаэл Леау
Футбол
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 2 2 0 0 8-0 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
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4.09 21:45 Дженоа – Комо - : -
5.09 16:00 Фиорентина – Торино - : -
5.09 19:00 Интер – Наполи - : -
5.09 21:45 Рома – Аталанта - : -
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
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