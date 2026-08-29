Рафаэл Леау сообщил, что уходит из «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау после победы над «Венецией» (2:0) в матче 2-го тура Серии А подтвердил, что покинет итальянский клуб этим летом.

«Это тяжелый момент... Я попрощался с моими одноклубниками после семи лет игры вместе. Они помогли мне вырасти и понять, что значит представлять «Милан». Я хотел бы попрощаться по-другому. Конечно, я останусь в истории клуба. Моя любовь к «Милану» никогда не закончится, я всегда буду следить за ним со стороны. «Милан» всегда останется «Миланом», тренер и игроки — очень высокого уровня.

Аморим — очень хороший тренер и может помочь «Милану» вернуться к победам. Мне нравится футбол, который он предлагает. Я желаю «Милану» всего наилучшего. Я благодарю болельщиков, которые всегда были рядом со мной», — приводит Football Italia слова Леау.

Ранее СМИ писали, что «Галатасарай» готов заплатить 45 миллионов евро за португальского футболиста, а самому игроку предложил зарплату 12 миллионов евро в год.

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Леау сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.