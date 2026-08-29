Рафаэл Леау сообщил, что уходит из «Милана»
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау после победы над «Венецией» (2:0) в матче 2-го тура Серии А подтвердил, что покинет итальянский клуб этим летом.
«Это тяжелый момент... Я попрощался с моими одноклубниками после семи лет игры вместе. Они помогли мне вырасти и понять, что значит представлять «Милан». Я хотел бы попрощаться по-другому. Конечно, я останусь в истории клуба. Моя любовь к «Милану» никогда не закончится, я всегда буду следить за ним со стороны. «Милан» всегда останется «Миланом», тренер и игроки — очень высокого уровня.
Аморим — очень хороший тренер и может помочь «Милану» вернуться к победам. Мне нравится футбол, который он предлагает. Я желаю «Милану» всего наилучшего. Я благодарю болельщиков, которые всегда были рядом со мной», — приводит Football Italia слова Леау.
Ранее СМИ писали, что «Галатасарай» готов заплатить 45 миллионов евро за португальского футболиста, а самому игроку предложил зарплату 12 миллионов евро в год.
Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Леау сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Аталанта
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
6
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Комо
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
10
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Торино
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
16
|Дженоа
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
20
|Фиорентина
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|4.09
|21:45
|Дженоа – Комо
|- : -
|5.09
|16:00
|Фиорентина – Торино
|- : -
|5.09
|19:00
|Интер – Наполи
|- : -
|5.09
|21:45
|Рома – Аталанта
|- : -
|6.09
|16:00
|Фрозиноне – Венеция
|- : -
|6.09
|16:00
|Парма – Монца
|- : -
|6.09
|19:00
|Болонья – Сассуоло
|- : -
|6.09
|21:45
|Ювентус – Милан
|- : -
|7.09
|19:00
|Кальяри – Лечче
|- : -
|7.09
|21:45
|Удинезе – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Антонио Вергара
Наполи
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Альберт Гудмундссон
Фиорентина
|1
|0
|1
Судейство