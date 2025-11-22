«Спартак» — ЦСКА: хозяева забили после углового Барко

«Спартак» вышел вперед в матче против ЦСКА в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 44-й минуте мяч попал в ворота армейцев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но затем переписали на Игоря Дмитриева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.