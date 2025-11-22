Футбол
Сегодня, 17:33

«Спартак» — ЦСКА: хозяева забили после углового Барко

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» вышел вперед в матче против ЦСКА в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 44-й минуте мяч попал в ворота армейцев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но затем переписали на Игоря Дмитриева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» принимает ЦСКА — Барко забил прямым ударом с углового: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эсекьель Барко
  • Listerman

    жоповича в обратную ..

    22.11.2025

  • Andrei Shulga

    А в народной команде 6 гастарбайтеров(латиносов):joy:

    22.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Такой должен был отбивать защитник, которого обычно ставят у ближней штанги. Куда он убежал? Или его там не было. Это гол имени организационной неразберихи у ЦСКА.

    22.11.2025

  • Сергей А.

    шары разуй

    22.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Акела промахнулся! Стае нужен новый вожак...

    22.11.2025

  • Listerman

    карась скунс вонючий

    22.11.2025

  • Anatoly Silonov

    Акинфеев провалил матч.

    22.11.2025

  • Listerman

    Чеполлини в отставку...

    22.11.2025

  • Listerman

    Бавария скорбит ...

    22.11.2025

  • Listerman

    Бавария локти кусает..

    22.11.2025

  • 199

    Комментаторы это пипец! Внаглую болеют за пищевик. Радости полная .опа, аж визжат от радости.

    22.11.2025

  • aug081266

    При подаче углового Дмитриев во вратарской правой рукой буквально заталкивает Акинфеева за линию ворот не пуская к мячу и это не фол?!...А ,,эксперт" называет это ,,мужской борьбой"?!...

    22.11.2025

  • Russpiel

    Дмитриев рукой блокировал Акинфеева.

    22.11.2025

  • Амбапаркамель Дутумубанаст

    И про старуху бывает порнуха ))

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    ага, плохое про него подумали при подаче

    22.11.2025

  • Дмитрий

    То Воробьев с нулевого забил, теперь Барко с углового

    22.11.2025

  • Сергей А.

    какое? Конефей видит что просрал момент и под рук подставлялся, даже денул мясного. он бы и с кореей бы вякал но не судьба, в полном одиночестве бобочка:grin:

    22.11.2025

  • Listerman

    Что еше надо доказывать что акинфеев балласт и пенсионер

    22.11.2025

  • Listerman

    ЦСКА в жопе как и Акинфей

    22.11.2025

  • Listerman

    Акинфей обосрался по полной --не переставайте его хвалить и дальше

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол/

  • Saypin

    Дмитриев забил

    22.11.2025

  • 199

    Не . Зверёк причёской забил.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Очередной ляп Акинфия. Таких уже было вагон с тремя прицепами. Есть молодой вратарь и нужно ему давать играть, а не умеющему с детства играть на выходах, самому слабому в истории основных вратарей ЦСКА, киперу.

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    да не, рукой подавали

    22.11.2025

  • Особое мнение ^^^

    Дурная свинка, таж нарушение правил на нём было.

    22.11.2025

  • Прожарка свиней

    Мда, Конифей решил совсем репутацию подпоганить перед концом карьеры...За такую плюху полагается коленом под зад на лавку.

    22.11.2025

  • Павел Мальцев

    А я всегда говорил Он и в молодости переоценен был, а сейчас и вовсе баласт

    22.11.2025

  • Haiaxi

    Ну вот, зря Торопа ругали. И на старуху бывает проруха)

    22.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

