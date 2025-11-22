Футбол
Сегодня, 17:40

Смородская: «Невозможно представить сейчас работу Семина в «Спартаке» или «Динамо». Что он в «Локомотиве» показал-то?»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном назначении экс-главного тренера железнодорожников Юрия Семина в «Спартак» или «Динамо».

«Давайте будем еще 100-летнего тренера назначать. Невозможно сейчас представить его работу в «Спартаке» или «Динамо». Не только из-за возраста. Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы он ни работал, было много подводных камней, о которых никто не говорит», — сказала Смородская «СЭ».

Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его местом работы был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.

Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.

Юрий Семин
Ольга Смородская
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Русич Олег

    а кто она сейчас? она даже не бывший член государственной думы. кого может волновать мнение озлобленной тетки? получается только журналистов, охочих до сенсаций.

    22.11.2025

  • vladmad_75

    "Всего лишь" чемпионство взял. Д.ра, ты то уж молчала бы.

    22.11.2025

  • Статистик80

    Баба Оля забыла принять таблетосы

    22.11.2025

  • Артемон Доберманов

    В Саки срочно.грязь поможет.

    22.11.2025

  • iich

    С возрастом умнеют далеко не все...

    22.11.2025

  • Haiaxi

    Баболя, хватит фигню гнать. Все чемпионства Локо только с Сёминым. При тебе только Кубок случайно взяли и то обоссалась от счастья.

    22.11.2025

  • Faierman 32

    Чемпионом сделал.А так,да,больше ничего не показал.

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол/

  • J. P.

    А вот это уже, извините, порнография от бабы Оли...

    22.11.2025

  • Vadim

    Согласен со Смородской:- сёминские доги многим известны, ну и его явная-наглая работа с Сухинами тоже запомнилась ((.

    22.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Старая дура одним словом

    22.11.2025

  • Derbist

    Вот дура-то!

    22.11.2025

  • sava_

    ЕпаТь...она чушка тупоголовАя:person_facepalming:

    22.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Жаба

    22.11.2025

  • Saypin

    невозможно - это про наличие мозгов у Смородской

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Фигасе бабу в климаксе колбасит...

    22.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

