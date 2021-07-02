«Спартак» — «Браво»: трансляция товарищеского матча
17:00
Сегодня, 2 июля, московский «Спартак» сыграет в товарищеском матче с «Браво».
Для московской команды этот матч станет вторым под руководством нового главного тренера Руя Витории.
«Спартак» начал сбор в Филлахе (Австрия) 25 июня, он пройдет до 5 июля. Красно-белые помимо «Браво» (2 июля) проведут еще один матч — против «Шибеника» (5 июля). До этого красно-белые уступили «Нефтчи».
Следить за матчем «Спартак» — «Нефтчи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ. Начало — в 18:30 по московскому времени.
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