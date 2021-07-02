Стал известен состав ЦСКА на второй сбор в Австрии

ЦСКА огласил состав Стал известен состав ЦСКА на второй сбор в Бад-Тацмансдорфе. Под руководством Алексея Березуцкого в Австрии будут работать 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян, Чидера Эджуке.

Нападающие: Антон Заболотный, Федор Чалов, Владислав Яковлев.

Лассана Н'Диайе и Илья Шкурин не полетели в Австрию в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе. Седрик Гогуа в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование в Москве.

Никола Влашич присоединится к красно-синим 10 июля.