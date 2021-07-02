Дубль Ивана Игнатьева помог «Рубину» обыграть «Нижний Новгород»

«Рубин» в товарищеском матче победил «Нижний Новгород» (3:0).

Дубль в составе победителей сделал Иван Игнатьев. Один из мячей он забил с пенальти. Также с 11-метрового отличился Хвича Кварацхелия.

Товарищеский матч

«Нижний Новгород» — «Рубин» — 0:3 (0:1)

Голы: Кварацхелия, 32 — с пенальти (0:1). Игнатьев, 75 — с пенальти (0:2). Игнатьев, 85 (0:3).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин (Анисимов, 46), Гоцук, Каккоев, Пенчиков, Горбунов, Калинский, Сапета (Маляров, 46), Югалдин (Шарипов, 46), Симонян, Ткачук (Гогличидзе, 46), Сулейманов.

«Рубин»: Исмагилов, Зотов (Давиташвили, 65), Уремович (Бегич, 53), Старфельт (Костюков, 65), Зуев, Абильдгор (Суриков, 65), Бакаев (Нижегородов, 65), Кварацхелия (Мацукатов, 65), Хван Ин Бом (Шатов, 46. Сайто, 53), Деспотович (Мусаев, 65), Хакшабанович (Игнатьев, 65).

Предупреждение: Хван Ин Бом, 13.

2 июля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».