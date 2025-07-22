«Спартак» — «Балтика»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» и «Балтика» встретятся в матче 2-го тура российской премьер-лиги в субботу, 26 июля. Игра будет проходить на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 15.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Балтика» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 15:00. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В чемпионате России сезона-2024/25 «Спартак» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 57 очков в 30 турах РПЛ. «Балтика» выиграла первую лигу, набрав 69 очков в 34 турах.