Владелец «Акрона» Морозов — о «Краснодаре»: «Мы хотим стать чемпионами чуть раньше»

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» оценил чемпионство «Краснодара» в прошедшем сезоне РПЛ.

— Вдохновляет ли чемпионство «Краснодара»?

— Путь Сергея Галицкого занял 17 лет. Мы хотим стать чемпионами чуть раньше, это наши амбиции. Будем стремиться к нашим целям в ближайшие семь лет.

В сезоне-2024/25 чемпионом России стал «Краснодар». На второй строчке сезон завершил «Зенит», на третьей — ЦСКА. «Акрон» занял 9-е место.