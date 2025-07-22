Владелец «Акрона»: «Хочется растить собственных футболистов. Видеть 9-11 воспитанников на поле»

Владелец «Акрона» Павел Морозов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стратегии развития клуба.

— Какая стратегия у «Акрона»? Например, есть «Локомотив», который развивает своих и продает их дороже. Есть «Зенит», который тратит большие деньги на трансферы.

— Если вспомнили про эти клубы, то могу сказать, что у нас стратегия «Локомотива». Хочется растить собственных футболистов, видеть 9, 10, 11 воспитанников на поле. Вряд ли это достижимо, но мы будем к этому стремиться. Воспитание молодых футболистов — долгий процесс, но мы к этому идем.

«Акрон» в матче 1-го тура РПЛ-2025/26 сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

В прошедшем сезоне команда заняла девятое место в чемпионате России.