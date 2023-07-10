«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Медины
«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Красно-белые опубликовали в своем официальном Telegram-канале пост с цифрой «19». Это номер, под которым 26-летний парагваец с большой долей вероятности будет выступать за новую команду. Хавбек играл под 19-м номером за «Нью-Йорк Сити», из которого перешел в ЦСКА в январе 2022 года.
По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за Медину около 7,5 миллиона евро.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
В понедельник, 10 июля в Сети появилось фото Медины и еще одного новичка «Спартака» Тео Бонгонда в форме команды на домашнем стадионе красно-белых.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|Краснодар
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|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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