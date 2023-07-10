Жоаозиньо заявил, что пока не получал предложений от клубов
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо рассказал о планах на будущее.
«Пока все тихо — нет ни одного предложения ни из Европы, ни из Бразилии, ни даже из России. Сейчас провожу время с семьей, тренируюсь и пытаюсь держать себя в отличной форме. Жду все возможные предложения. Приоритет — РПЛ, в России я уже давно. Где предложат хорошие условия, там и буду готов рассмотреть это предложение и пойти в ту или иную команду», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.
9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний футболист выступал за сочинцев с 2020 года. Всего он провел 74 матча в составе «Сочи», отметился 9 голами и 8 результативными передачами.
Также футболист играл за такие российские команды, как «Динамо» и «Краснодар». В августе 2016 года бразилец получил паспорт РФ.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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