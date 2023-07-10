Ерохин оценил товарищеский матч «Зенита» с петербургским «Дианмо»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды в товарищеском матче с петербургским «Динамо» — 4:0.
«Сложно сказать. Думаю, главной задачей сегодняшнего матча было наиграть какие-то взаимодействия, чтобы то, что мы отрабатываем на тренировках, воплощать в игре. Это было самое главное, а остальное — счет, победа — не так важны в данный конкретный момент. В следующем матче это будет, конечно же, очень важно», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».
В этой встрече футболист оформил хет-трик.
Следующий матч «Зенит» проведет 15 июля против ЦСКА за Суперкубок России.
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|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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