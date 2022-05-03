Советник Федуна Камоцци выступил за организацию «Спартаком» чемпионского коридора для «Зенита»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, должны ли футболисты красно-белых организовывать чемпионский коридор для игроков «Зенита».

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Все время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.