Гендиректор «Зенита» Медведев об отстранении российских клубов: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков? Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. «Зенит» преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!» — цитирует Медведева «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.