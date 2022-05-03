Каррера заявил, что «Спартак» должен организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да. Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям — «Зениту»! Кстати, команды так делают это во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!» — сказал Каррера «РБ Спорт».

15 мая, в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ, «Спартак» у себя дома сыграет против «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России в нынешнем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионата России четвертый сезон подряд.