В «Спартаке» заявили, что не планируют организовывать «Зениту» чемпионский коридор

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые не собираются организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

— «Зенит» вчера стал чемпионом, что скажете?

— Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.

— Есть традиция в европейском футболе — чемпионский коридор. «Спартак» не планирует «Зениту» организовать чемпионский коридор?

— Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» делать чемпионский коридор.

— «Зенит» скоро к вам приедет, планируете ли поздравлять?

— Поздравим, конечно, в личной беседе.

Вчера, 30 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил чемпионство по итогам сезона-2021/22.

«Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом» 15 мая в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.