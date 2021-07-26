Швец получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после победы в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) рассказал о травме полузащитника Антона Швеца.

Хавбек был заменен на 62-й минуте встречи.

«Задняя поверхность бедра. Это спазм, он не чувствует боли в конкретной точке. Завтра доктор сделает контроль, и мы будем знать точно», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Крыльев Советов».

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».