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Швец получил травму в матче с «Крыльями Советов»

01:50
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после победы в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) рассказал о травме полузащитника Антона Швеца.

Хавбек был заменен на 62-й минуте встречи.

«Задняя поверхность бедра. Это спазм, он не чувствует боли в конкретной точке. Завтра доктор сделает контроль, и мы будем знать точно», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Крыльев Советов».

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» — «Спартак».

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Сергей Разин все материалы автора

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