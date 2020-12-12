«Сочи» с минимальным счетом обыграл «Спартак»
«Сочи» на своем поле одержал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Сочинцы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.
Автором решающего мяча во втором тайме стал полузащитник Кристиан Нобоа.
В первом тайме нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил гол, но взятие ворот было отменено, так как швед подыграл себе рукой.
«Сочи» набрал 30 очков и поднялся на пятое место. «Спартак» потерпел первое поражение с октября: в активе команды Доменико Тедеско осталось 35 баллов.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
18-й тур
«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Нобоа, 57.
«Сочи»: Джанаев, Мевля, Маммана, Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов, Жоаузинью (Заика, 72), Терехов, Дуганджич (А.Заболотный, 57).
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Крал (Умяров, 61), Зобнин, Бакаев (Урунов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Кутепов, 70).
Предупреждения: Маммана, 9. Терехов, 26. Крал, 32. Дуганджич, 50. А.Заболотный, 65. Умяров, 81. Заика, 83. Айртон, 90+4.
Судьи: Панин (Дмитров). Милюченко (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).
12 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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