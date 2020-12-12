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«Сочи» с минимальным счетом обыграл «Спартак»

18:24
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Спартак»
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Спартак»
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«Сочи» на своем поле одержал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Сочинцы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча во втором тайме стал полузащитник Кристиан Нобоа.

В первом тайме нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил гол, но взятие ворот было отменено, так как швед подыграл себе рукой.

«Сочи» набрал 30 очков и поднялся на пятое место. «Спартак» потерпел первое поражение с октября: в активе команды Доменико Тедеско осталось 35 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Нобоа, 57.

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Маммана, Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Юсупов (Пруцев, 84), Цаллагов, Жоаузинью (Заика, 72), Терехов, Дуганджич (А.Заболотный, 57).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Крал (Умяров, 61), Зобнин, Бакаев (Урунов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Кутепов, 70).

Предупреждения: Маммана, 9. Терехов, 26. Крал, 32. Дуганджич, 50. А.Заболотный, 65. Умяров, 81. Заика, 83. Айртон, 90+4.

Судьи: Панин (Дмитров). Милюченко (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).

12 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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