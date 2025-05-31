«Пари НН» — «Сочи»: Крамарич оформил дубль и довел счет до разгромного

«Сочи» забил третий мяч в ворота «Пари НН» в ответном стыковом матче за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 3:0.

В концовке первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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