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Сегодня, 12:10

«Сочи» объявил о переходе Георгия Мелкадзе из «Спартака»

Виктория Кравченко
Георгий Мекладзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Сочи» объявил о подписании форварда Георгия Мекладзе, сообщает пресс-служба южан.

Вчера, 24 января, «СЭ» сообщал, что форвард успешно прошел медосмотр для новой команды, а контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сегодня стало известно о подписании соглашения.

В этом сезоне 24-летний Мелкадзе провел четыре матча за «Спартак» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее форвард выступал в «Тосно», «Тамбове», «Ахмате», а также вызывался в расположение молоджной сборной России.

Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
3
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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