«Сочи» объявил о переходе Георгия Мелкадзе из «Спартака»

«Сочи» объявил о подписании форварда Георгия Мекладзе, сообщает пресс-служба южан.

Вчера, 24 января, «СЭ» сообщал, что форвард успешно прошел медосмотр для новой команды, а контракт будет рассчитан на 2,5 года. Сегодня стало известно о подписании соглашения.

Георгий Мелкадзе — в «Сочи»! ???



В результате сделки со «Спартаком» 24-летний нападающий продолжит карьеру в нашем клубе.



В РПЛ футболист также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» и вызывался в расположение молодёжной сборной России.



Добро пожаловать, Георгий! ? pic.twitter.com/Pza8l4tuxG — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 25, 2022

В этом сезоне 24-летний Мелкадзе провел четыре матча за «Спартак» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее форвард выступал в «Тосно», «Тамбове», «Ахмате», а также вызывался в расположение молоджной сборной России.