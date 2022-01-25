Президент «Урала» подтвердил трансфер Адамова в «Зенит»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил переход защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Скорее всего, Адамов перейдет в «Зенит». Но контракт еще не подписан», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Адамов согласовал контракт с «Зенитом».

В ближайшее время он покинет расположение «Урала» на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который во вторник закончил дубайский сбор и вскоре отправляется в Санкт-Петербург.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.