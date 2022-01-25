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Сегодня, 11:53

Мелкадзе подписал контракт с «Сочи»

Форвард «Спартака» Мелкадзе перешел в «Сочи»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Мелкадзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе подписал контракт с «Сочи».

24 января «СЭ» сообщал, что форвард успешно прошел медосмотр для новой команды, а контракт будет рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах.

«Сочи» занимает третье место в Тинькофф РПЛ после 18 туров.

Георгий Мелкадзе
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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 - : -
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