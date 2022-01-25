Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе подписал контракт с «Сочи».

24 января «СЭ» сообщал, что форвард успешно прошел медосмотр для новой команды, а контракт будет рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах.

«Сочи» занимает третье место в Тинькофф РПЛ после 18 туров.