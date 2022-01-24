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Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Мелкадзе.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи».

В понедельник или вторник 24-летний форвард подпишет соглашение с клубом из Краснодарского края. Контракт Мелкадзе с «Сочи» будет рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне футболист провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах.

Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Ростов – Кр. Советов
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