Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе успешно прошел медосмотр для «Сочи».

В понедельник или вторник 24-летний форвард подпишет соглашение с клубом из Краснодарского края. Контракт Мелкадзе с «Сочи» будет рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне футболист провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах.