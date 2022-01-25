Нападающий «Интернасьонала» Алберто пройдет медосмотр для «Зенита» в январе

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто в январе пройдет медицинский осмотр для «Зенита», сообщает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, «Зенит» заплатит бразильскому клубу 20 миллионов евро за 20-летнего бразильца.