«Сочи» — «Пари НН»: онлайн-трансляция стыкового матча РПЛ и ФНЛ

«Сочи» примет «Пари НН» в первом стыковом матче за выход в РПЛ

«Сочи» принимает «Пари Нижний Новгород» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге в среду, 28 мая. Игра на стадионе «Фишт» в Сочи начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Сочи. За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Пари НН» можно будет следить в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу показывает онлайн-платформа VK Видео, ставшая вещателем переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги в сезоне-2024/25.

В сезоне-2024/25 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, а сочинцы финишировали пятыми в первой лиге и попали в стыки после того, как занявшему третье место «Черноморцу» не была выдана лицензия для игры в премьер-лиге.