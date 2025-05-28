«Урал» — «Ахмат»: Шатов получил красную карточку

Главный тренер «Урала» Олег Шатов получил красную карточку в в стыковом матче за право на участие в сезоне-2025/26 РПЛ против «Ахмата».

Это произошло на 45+5-й минуте матча. Шатов получил наказание за слова в адрес арбитра.