«Урал» возмутился из-за неназначенного пенальти в матче с «Ахматом»: «Как это не 11 метров»

«Урал» отреагировал на неназначенный пенальти в первом стыковом матче с «Ахматом» за право играть в РПЛ в сезоне-2025/26.

На 36-й минуте встречи мяч попал в руку защитнику грозненской команды Арсену Адамову, однако после видеоповтора главный арбитр матча Кирилл Левников принял решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата».

«Как это не 11 метров», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба в Telegram-канале, приложив скриншот эпизода.