«Сочи» — «Пари НН»: Ильин забил дебютный гол за хозяев и открыл счет

«Сочи» вышел вперед в матче против «Пари НН» в 11-м туре РПЛ — 1:0.

На 35-й минуте отличился Владимир Ильин. 33-летний форвард забил дебютный гол за сочинцев.