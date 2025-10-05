ЦСКА примет «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Начало игры на «ВЭБ Арене» — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Футбольный агент Алексей Сафонов в конкурсе прогнозистов «СЭ» выбрал вариант с результативной игрой и победой красно-синих.

«3:2. Думаю, будет много голов. Обе команды в неплохой форме, только в ЦСКА атмосфера спокойнее», — сказал Сафонов.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в конкурсе прогнозистов «СЭ» отдал предпочтение красно-белым.

«0:1. ЦСКА очень силен, «Спартаку» придется тяжело», — заметил Легков.

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает фаворитами армейцев.

«Ожидания от дерби самые хорошие. Две команды играют в атаку. Думаю, сегодня будет голевая игра. Зрителям должно понравиться — будут полные трибуны, все билеты проданы. У «Спартака» хорошая атака, у ЦСКА лучшая оборона в РПЛ. Будет хорошее противостояние. Мой прогноз — ЦСКА выиграет 2:1. Объясню свою позицию: ЦСКА может не пропустить, потому что у них лучшая оборона, а «Спартак» пропускает практически в каждой игре. Армейцы должны победить, тем более преимущество своего поля никто не отменял», — сказал Гришин в комментарии «Чемпионату».

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых выше.

«На мой взгляд, общий уровень футболистов у спартаковцев даже повыше, и опыта у них больше. ЦСКА достаточно молод. Я рискну сыграть от «Спартака». На ЦСКА дома будет больше давления, и некоторые ребята могут дрогнуть. Вроде бы надо армейцам играть от себя, атаковать, но это может быть на руку красно-белым. Поставлю на «X2 и тотал больше 1,5». Может быть 1:1, но и 1:2, 0:2 не исключал бы», — сказал Титов в комментарии «РБ Спорт».

Букмекеры считают шансы команд примерно равным: коэффициент на победу ЦСКА составляет 2.95, на победу «Спартака» — 2.70, на ничью — 3.15.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Стартовые составы, ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также можно отслежить в матч-центре и разделе РПЛ на нашем сайте.