Сегодня, 15:00

ЦСКА — «Спартак»: прогнозы на матч РПЛ

ЦСКА и «Спартак» встретятся в 11-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА примет «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Начало игры на «ВЭБ Арене» — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбольный агент Алексей Сафонов в конкурсе прогнозистов «СЭ» выбрал вариант с результативной игрой и победой красно-синих.

«3:2. Думаю, будет много голов. Обе команды в неплохой форме, только в ЦСКА атмосфера спокойнее», — сказал Сафонов.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в конкурсе прогнозистов «СЭ» отдал предпочтение красно-белым.

«0:1. ЦСКА очень силен, «Спартаку» придется тяжело», — заметил Легков.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян и&nbsp;Никита Кривцов.«Краснодар» победит «Ахмат», а «Спартак» проиграет ЦСКА. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает фаворитами армейцев.

«Ожидания от дерби самые хорошие. Две команды играют в атаку. Думаю, сегодня будет голевая игра. Зрителям должно понравиться — будут полные трибуны, все билеты проданы. У «Спартака» хорошая атака, у ЦСКА лучшая оборона в РПЛ. Будет хорошее противостояние. Мой прогноз — ЦСКА выиграет 2:1. Объясню свою позицию: ЦСКА может не пропустить, потому что у них лучшая оборона, а «Спартак» пропускает практически в каждой игре. Армейцы должны победить, тем более преимущество своего поля никто не отменял», — сказал Гришин в комментарии «Чемпионату».

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых выше.

«На мой взгляд, общий уровень футболистов у спартаковцев даже повыше, и опыта у них больше. ЦСКА достаточно молод. Я рискну сыграть от «Спартака». На ЦСКА дома будет больше давления, и некоторые ребята могут дрогнуть. Вроде бы надо армейцам играть от себя, атаковать, но это может быть на руку красно-белым. Поставлю на «X2 и тотал больше 1,5». Может быть 1:1, но и 1:2, 0:2 не исключал бы», — сказал Титов в комментарии «РБ Спорт».

Букмекеры считают шансы команд примерно равным: коэффициент на победу ЦСКА составляет 2.95, на победу «Спартака» — 2.70, на ничью — 3.15.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Стартовые составы, ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также можно отслежить в матч-центре и разделе РПЛ на нашем сайте.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Слишкович на пресс-конференции перед увольнением: «Чтобы я подал в отставку? Никогда. Это делают только тупые тренеры»
«Сочи» — «Пари НН»: Боселли забил со штрафного и сравнял счет
ЦСКА — «Спартак: Кисляк, Жедсон и Угальде сыграют с первых минут
«Сочи» — «Пари НН»: хозяева выигрывают после первого тайма
«Сочи» — «Пари НН»: Ильин забил дебютный гол за хозяев и открыл счет
«Оренбург» объявил об отставке Слишковича
«Сочи» — «Пари НН»: Ильин забил дебютный гол за хозяев и открыл счет

«Сочи» — «Пари НН»: хозяева выигрывают после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

