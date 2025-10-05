ЦСКА — «Спартак»: прогнозы на матч РПЛ
ЦСКА примет «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Начало игры на «ВЭБ Арене» — в 16.30 по московскому времени.
Футбольный агент Алексей Сафонов в конкурсе прогнозистов «СЭ» выбрал вариант с результативной игрой и победой красно-синих.
«3:2. Думаю, будет много голов. Обе команды в неплохой форме, только в ЦСКА атмосфера спокойнее», — сказал Сафонов.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в конкурсе прогнозистов «СЭ» отдал предпочтение красно-белым.
«0:1. ЦСКА очень силен, «Спартаку» придется тяжело», — заметил Легков.
Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает фаворитами армейцев.
«Ожидания от дерби самые хорошие. Две команды играют в атаку. Думаю, сегодня будет голевая игра. Зрителям должно понравиться — будут полные трибуны, все билеты проданы. У «Спартака» хорошая атака, у ЦСКА лучшая оборона в РПЛ. Будет хорошее противостояние. Мой прогноз — ЦСКА выиграет 2:1. Объясню свою позицию: ЦСКА может не пропустить, потому что у них лучшая оборона, а «Спартак» пропускает практически в каждой игре. Армейцы должны победить, тем более преимущество своего поля никто не отменял», — сказал Гришин в комментарии «Чемпионату».
Экс-футболист «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых выше.
«На мой взгляд, общий уровень футболистов у спартаковцев даже повыше, и опыта у них больше. ЦСКА достаточно молод. Я рискну сыграть от «Спартака». На ЦСКА дома будет больше давления, и некоторые ребята могут дрогнуть. Вроде бы надо армейцам играть от себя, атаковать, но это может быть на руку красно-белым. Поставлю на «X2 и тотал больше 1,5». Может быть 1:1, но и 1:2, 0:2 не исключал бы», — сказал Титов в комментарии «РБ Спорт».
Букмекеры считают шансы команд примерно равным: коэффициент на победу ЦСКА составляет 2.95, на победу «Спартака» — 2.70, на ничью — 3.15.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Стартовые составы, ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также можно отслежить в матч-центре и разделе РПЛ на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
2
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1