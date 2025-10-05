«Оренбург» объявил об отставке Слишковича

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

5 октября «Оренбург» дома проиграл «Ростову» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ. Команда потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате России.

Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее он входил и тренерский штаб и был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

После 11 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в РПЛ.