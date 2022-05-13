«Сочи» и «Нижний Новгород» объявили составы на матч 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоазиньо, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Бурмистров, Ангбан, Мелкадзе.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкев, Юлдошев, Карасев, Берковский, Ткачук, Милсон.

Встреча пройдет сегодня, 13 мая. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.