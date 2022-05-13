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«Сочи» — «Нижний Новгород»: команды объявили составы на матч

«Сочи» и «Нижний Новгород» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Сочи» и «Нижний Новгород» объявили составы на матч 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоазиньо, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Бурмистров, Ангбан, Мелкадзе.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкев, Юлдошев, Карасев, Берковский, Ткачук, Милсон.

Встреча пройдет сегодня, 13 мая. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 22 1 4
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