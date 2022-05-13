Кавазашвили выступил за чемпионский коридор для «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Кто же знал, что так будет, когда составляли календарь? Я не думаю, что это было сделано специально. Невозможно составить календарь таким образом, чтобы подозревать кого-то в преднамеренности. Такого не может быть, это абсолютная случайность. Не волнуйтесь, там никто не химичит», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Экс-вратарь выступил за чемпионский коридор для «Зенита» в предстоящей встрече.

«Я здесь не понимаю, почему так надо заострять внимание на этом. Это общепризнанный человеческий принцип — уважать сильнейшего. Здесь нет ничего такого, чтобы на уровне РПЛ принимать такое решение. Не надо никого заставлять. Я думаю, что это даже приятно — отдать честь человеку, который пришел на игру победителем. А как это прописать в регламенте? Победил — молодец, уважение есть — выскажи, нет — не надо, до свидания», — сказал он.

Также Кавазашвили ответил на вопрос о том, что должно произойти в игре, чтобы «Спартак» реабилитировался за поражение со счетом 1:7 в первом круге РПЛ.

«Спартак» должен доказать, что команда на подъеме и может на данном этапе создавать конкуренцию «Зениту» и ребятам, которые заслуженно стали чемпионами. Не зря же вышли в финал Кубка России", — заявил экс-вратарь.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и гарантировал себе первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 37 баллами располагается на девятой позиции.