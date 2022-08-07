«Сочи» дома обыграл «Нижний Новгород» в матче 4-го тура РПЛ

«Сочи» дома обыграл «Нижний Новгород» в матче 4-го тура РПЛ — 2:1.

Хозяева повели на 33-й минуте встречи благодаря голу с пенальти от Кристиана Нобоа. Главный арбитр встречи Антон Фролов назначил одиннадцатиметровый удар после просмотра ВАР. Вратарь «Нижнего Новгорода» угадал угол, но не смог отразить удар полузащитника сочинцев.

Счет на 38-й минуте удвоил полузащитник Артур Юсупов. Игрок сочинцев Сергей Терехов отдал в штрафную «Нижнего Новгорода» между нескольких игроков соперника, а Юсупов забил первым касанием мяча.

Гости отыгрались в концовке матча. Защитник «Нижнего» Иброгимхалил Юлдошев замкнул навес Стоцкого с правого фланга.

«Сочи» набрал 9 очков и, обойдя «Зенит», поднялся на 3-е место турнирной таблицы. «Нижний Новгород» занимает 13-е место с 2 очками.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Спартака» 14 августа (начало в 20.00 мск). «Нижний Новгород» — дома с «Ростовом» 14-го числа (начало в 17.30 мск).