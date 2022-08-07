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«Ростов» победил «Оренбург», все голы в матче были забиты с пенальти

«Ростов» победил «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 августа. «Ростов» — «Оренбург» — 2:1.
Фото ФК «Ростов».

«Ростов» на своем поле победил «Оренбург» в матче 4-го тура чемпионата России. Хозяева поля взяли верх со счетом 2:1.

В самом конце первого тайма нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

Во втором тайме ростовчане снова получили право на одиннадцатиметровый. Главный арбитр встречи Василий Казарцев зафиксировал фол на Николае Комличенко после подсказки ВАР. Сам же форвард и реализовал пенальти, забив уже в четвертом матче подряд.

А затем Василий Казарцев и ВАР уже сработали в пользу «Оренбурга». Теперь гости получили право на пенальти, который реализовал нападающий Дмитрий Воробьев.

«Ростов» набрал 8 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 11-й строчке (3 очка).

В следующем туре «Ростов» 14 августа на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода». «Оренбурга» в этот же день примет на своем стадионе «Торпедо».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Оренбург
Голы
Полоз, 45 (1:0), Комличенко, 60 (2:0), Воробьев, 69 (2:1)
Ростов
Песьяков Мелехин Чернов Сильянов Осипенко Глебов Байрамян (Нтумба Муамба, 90) Уткин Щетинин (Миронов, 77) Полоз (Тугарев, 78) Комличенко (Голенков, 85)
Оренбург
Гошев Башич (Марин, 70) Сиваков Малых (Полуяхтов, 46) Павловец Аюпов Оганесян (Вера, 46) Ковалев (Гойкович, 48) Эктов Воробьев (Титков, 77) Гурциев
Предупреждения
Песьяков 68’, Уткин 90+1’, Миронов 90+3’  -  Сиваков 1’, Малых 33’, Павловец 34’, Эктов 59’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Шадыханов (Москва) Елеференко (Москва)

ФК Оренбург
ФК Ростов
5
11
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«Сочи» дома обыграл «Нижний Новгород» в матче 4-го тура РПЛ

РПЛ, расписание 4-го тура: «Спартак» и ЦСКА ушли вперед, «Динамо» обыграло «Крылья Советов» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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