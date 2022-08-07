«Ростов» победил «Оренбург», все голы в матче были забиты с пенальти
«Ростов» на своем поле победил «Оренбург» в матче 4-го тура чемпионата России. Хозяева поля взяли верх со счетом 2:1.
В самом конце первого тайма нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти.
Во втором тайме ростовчане снова получили право на одиннадцатиметровый. Главный арбитр встречи Василий Казарцев зафиксировал фол на Николае Комличенко после подсказки ВАР. Сам же форвард и реализовал пенальти, забив уже в четвертом матче подряд.
А затем Василий Казарцев и ВАР уже сработали в пользу «Оренбурга». Теперь гости получили право на пенальти, который реализовал нападающий Дмитрий Воробьев.
«Ростов» набрал 8 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 11-й строчке (3 очка).
В следующем туре «Ростов» 14 августа на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода». «Оренбурга» в этот же день примет на своем стадионе «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0