«Сочи» — «Нижний Новгород»: обзор матча 4-го тура РПЛ

«Сочи» дома обыграл «Нижний Новгород» в матче 4-го тура РПЛ — 2:1.

В составе хозяев отметились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей забил Иброгимхалил Юлдошев.

«Сочи» набрал 9 очков и, обойдя «Зенит», поднялся на 3-е место турнирной таблицы. «Нижний Новгород» занимает 13-е место с 2 очками.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Спартака» 14 августа (начало в 20.00 мск). «Нижний Новгород» — дома с «Ростовом» 14-го числа (начало в 17.30 мск).