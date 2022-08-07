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Сегодня, 22:34

Точилин — о победе над «Нижним Новгородом»: «Остальные мячи мы оставили на следующую игру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи Александр Точилин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше. Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку. Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», — цитирует тренера сайт сочинцев.

«Сочи"занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома примет «Ростов».

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/aleksandr-tochilin-ostalnye-myachi-my-ostavili-na-sleduyushchuyu-igru-/
Александр Точилин
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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