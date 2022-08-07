Точилин — о победе над «Нижним Новгородом»: «Остальные мячи мы оставили на следующую игру»

Главный тренер «Сочи Александр Точилин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Провели качественную игру. Первый тайм был для нас идеальным. Забили два мяча, могли и больше. Во втором тайме ход игры контролировали, но не реализовали стопроцентные моменты. В итоге это повлияло на концовку. Остальные мячи мы оставили на следующую игру. То, что здесь не реализовали, реализуем в следующем матче.

Сегодня пришлось не только против соперника вести единоборства, но и справляться с полем и душной погодой. Ребята молодцы, выдержали», — цитирует тренера сайт сочинцев.

«Сочи"занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома примет «Ростов».