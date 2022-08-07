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7 августа, 22:52

«Ростов» — «Оренбург»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 августа. «Ростов» — «Оренбург» — 2:1.
Фото ФК «Ростов».

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Оренбург» в матче четвертого тура РПЛ.

Все три мяча в матче были забиты с пенальти. Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл Дмитрий Полоз, во второй половине отличился Николай Комличенко. У «Оренбурга» голом отметился Дмитрий Воробьев.

«Ростов» набрал 8 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 3 очками располагается на 11-й строчке.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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