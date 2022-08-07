«Ростов» — «Оренбург»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

«Ростов» со счетом 2:1 обыграл «Оренбург» в матче четвертого тура РПЛ.

Все три мяча в матче были забиты с пенальти. Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл Дмитрий Полоз, во второй половине отличился Николай Комличенко. У «Оренбурга» голом отметился Дмитрий Воробьев.

«Ростов» набрал 8 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 3 очками располагается на 11-й строчке.