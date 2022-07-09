Ташаев пройдет просмотр в «Ахмате»
Полузащитник Александр Ташаев может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, 28-летний хавбек в ближайшее время прибудет в расположение грозненского клуба для просмотра. Ранее Ташаев покинул сборы «Рубина». Казанский клуб решил не подписывать с игроком контракт.
Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).
Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и сделал 4 результативные передачи.
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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