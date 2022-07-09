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Сегодня, 11:03

Ташаев пройдет просмотр в «Ахмате»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Александр Ташаев может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 28-летний хавбек в ближайшее время прибудет в расположение грозненского клуба для просмотра. Ранее Ташаев покинул сборы «Рубина». Казанский клуб решил не подписывать с игроком контракт.

Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).

Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-dinamo-i-spartaka-tashaev-proydet-prosmotr-v-akhmate-1308056/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Александр Ташаев
ФК Ахмат
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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10
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11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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