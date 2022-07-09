Ташаев пройдет просмотр в «Ахмате»

Полузащитник Александр Ташаев может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 28-летний хавбек в ближайшее время прибудет в расположение грозненского клуба для просмотра. Ранее Ташаев покинул сборы «Рубина». Казанский клуб решил не подписывать с игроком контракт.

Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).

Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и сделал 4 результативные передачи.