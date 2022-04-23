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«Сочи» — «Ахмат»: Кассьера сравнял счет в матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Маттео Кассьера забил гол в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Нападающий откликнулся на навес с фланга и с близкого расстояния головой поразил ворота соперника.

Колумбиец забил 10-й гол в нынешнем сезоне, и 1-й — в этом календарном году.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Матео Кассьерра
ФК Ахмат
ФК Сочи
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
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