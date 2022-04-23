«Сочи» — «Ахмат»: Кассьера сравнял счет в матче

Нападающий «Сочи» Маттео Кассьера забил гол в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Нападающий откликнулся на навес с фланга и с близкого расстояния головой поразил ворота соперника.

Колумбиец забил 10-й гол в нынешнем сезоне, и 1-й — в этом календарном году.