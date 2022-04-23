Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) отметил, что намерен остаться в команде, несмотря на отсутствие еврокубков.

— Гиля, ты готов играть в России, если тут не будет еврокубков, как сейчас?

— Почему нет? Думаю, это долго не продлится — год, два максимум.

— У тебя же не так много времени до конца карьеры осталось, не думал об уходе?

— Ну а что поделаешь? У меня в декабре заканчивается контракт. Если будет возможность, то я останусь в «Локомотиве». Я уже здесь 15 лет. На протяжении всего этого времени, у меня все было замечательно. Мы сыграли везде, и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов, выиграли чемпионат России. Это было прекрасное время.

— Как вы отнесетесь к тому, если мы будем играть в Лиге Чемпионов Азии?

— Я же говорю, это как выезд в Ростов, например. Мы должны принять эту ситуацию и подстраиваться под нее. Мы ничего по делать не можем. Будет возможность играть только там, значит будем выступать в Азии. Что делать, если выбора нет?

— Гисдоль правда уехал, ничего никому не сказав?

— Об этом уже все говорили. Это придумки.

— Если попадете в топ-3, это можно будет считать успехом для «Локомотива»?

— Конечно, можно. У нас много, чего поменялось. Мы стали новой командой. Если нам удасться занять третье место, это будет абсолютным успехом.