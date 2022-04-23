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«Будем выступать в Азии. Что делать, если выбора нет?». Гильерме — о еврокубках

Гильерме заявил, что российские команды вернуть в еврокубки через год-два
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) отметил, что намерен остаться в команде, несмотря на отсутствие еврокубков.

— Гиля, ты готов играть в России, если тут не будет еврокубков, как сейчас?

— Почему нет? Думаю, это долго не продлится — год, два максимум.

— У тебя же не так много времени до конца карьеры осталось, не думал об уходе?

— Ну а что поделаешь? У меня в декабре заканчивается контракт. Если будет возможность, то я останусь в «Локомотиве». Я уже здесь 15 лет. На протяжении всего этого времени, у меня все было замечательно. Мы сыграли везде, и в Лиге Европы, и в Лиге Чемпионов, выиграли чемпионат России. Это было прекрасное время.

— Как вы отнесетесь к тому, если мы будем играть в Лиге Чемпионов Азии?

— Я же говорю, это как выезд в Ростов, например. Мы должны принять эту ситуацию и подстраиваться под нее. Мы ничего по делать не можем. Будет возможность играть только там, значит будем выступать в Азии. Что делать, если выбора нет?

— Гисдоль правда уехал, ничего никому не сказав?

— Об этом уже все говорили. Это придумки.

— Если попадете в топ-3, это можно будет считать успехом для «Локомотива»?

— Конечно, можно. У нас много, чего поменялось. Мы стали новой командой. Если нам удасться занять третье место, это будет абсолютным успехом.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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