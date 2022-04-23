«Нижний Новгород» подаст протест в ЭСК РФС из-за удаления Берковского в матче с «Локомотивом»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался об отношении клуба к удалению полузащитника Ильи Берковского в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).
«Будем ли подавать протест в ЭСК РФС по красной карточке Берковскому? Да», — сказал Измайлов «СЭ».
После гостевого поражения «Нижний Новгород» (28 очков) идет 11-м в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, а «Локомотив» (41 очко) занимает пятое место.
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|Зенит
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|16
|7
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|58-24
|55
|
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|25
|16
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|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
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|11
|5
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|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
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|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
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|25
|8
|7
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|
11
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|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
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|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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