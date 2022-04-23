«Нижний Новгород» подаст протест в ЭСК РФС из-за удаления Берковского в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался об отношении клуба к удалению полузащитника Ильи Берковского в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Будем ли подавать протест в ЭСК РФС по красной карточке Берковскому? Да», — сказал Измайлов «СЭ».

После гостевого поражения «Нижний Новгород» (28 очков) идет 11-м в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, а «Локомотив» (41 очко) занимает пятое место.