Соболев рассказал, как переживал хейт болельщиков во время голевой засухи

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев объяснил, за счет чего смог пережить хейт, который на него обрушили фанаты красно-белых за двухмесячное отсутствие голов.

— Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.

После гола в ворота «Крыльев Советов» (1:0) 30 июля Соболев не забивал на протяжении двух месяцев до того момента, как 3 октября поразил ворота «Ахмата» (1:0). В августе на матче с «Уралом» болельщики «Спартака» вывесили на трибуне B баннер со словами «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Через несколько дней на матче с «Сочи» появились новые баннеры: «Любимый клуб стал ездить в клубы, за это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен», а также «Клубная жизнь или жизнь в клубе?». Соболева обвинили в походе в ночной клуб, однако позже эта информация была опровергнута.