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Соболев рассказал, как переживал хейт болельщиков во время голевой засухи

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев объяснил, за счет чего смог пережить хейт, который на него обрушили фанаты красно-белых за двухмесячное отсутствие голов.

— Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось. Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше.

После гола в ворота «Крыльев Советов» (1:0) 30 июля Соболев не забивал на протяжении двух месяцев до того момента, как 3 октября поразил ворота «Ахмата» (1:0). В августе на матче с «Уралом» болельщики «Спартака» вывесили на трибуне B баннер со словами «Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять». Через несколько дней на матче с «Сочи» появились новые баннеры: «Любимый клуб стал ездить в клубы, за это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен», а также «Клубная жизнь или жизнь в клубе?». Соболева обвинили в походе в ночной клуб, однако позже эта информация была опровергнута.

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Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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