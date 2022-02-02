Полузащитник ЦСКА Медина: «Мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно переправить его в сетку»

Полузащитник Хесус Медина дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче против «Виборга» (3:2). В первом тайме он отметился забитым голом.

— Для меня это первый матч в году, и я очень доволен, потому что мы показали хороший футбол, неплохо взаимодействовали, много владели мячом. Команда полностью заслужила голы, которые забила. Теперь надо продолжать в том же духе, улучшать игру дальше, — цитирует игрока сайт ЦСКА.

— Как показалось, твой гол был достаточно легким.

— Да, так и было. Я часто нахожусь в штрафной в подобных эпизодах, мяч пришел ко мне, и дальше было нетрудно переправить его в сетку.

— Еще очень запомнился твой отличный пас на Эджуке на последней минуте...

— Мы убежали в контратаку, я видел движение партнера и потому сумел вовремя сделать передачу. Жаль, что Чиди не забил, но ему просто не повезло. В целом все парни провели хороший матч!

— Взаимопонимание с одноклубниками уже есть?

— По тренировкам быстро становится видно, какие у кого сильные стороны, какого маневра от кого ждать. Каждый день на поле я узнаю много нового о ребятах. Реплики тренера, разговоры с ним тоже помогают. Так что взаимопонимание улучшается.