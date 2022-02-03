Соболев рассказал об изменениях в питании игроков «Спартака» после прихода нутрициониста

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, какие изменения претерпело меню команды после того, как тренерский штаб пополнил нутриционист Рикарду Пинту.

— У меня проблем с весом не бывает вообще никогда. Всегда вес стоит. Может меняться на один-два килограмма. Это ерунда, во время сборов все это скидываешь. Так что я не особо слежу за весом, — сказал футболист.

— В команде снова появился нутриционист. Насколько это сильно изменило меню, и пришлось ли к этому привыкать?

— Что-то меняется, добавляется. Бывает, в той же столовой взял поменьше еды после бега, а он подходит и говорит: «Мало взял. Иди еще возьми». Взял только горячее, он говорит: «Еще обязательно салат положи». Он с каждым сидит и говорит, что нужно есть. Ты можешь брать что хочешь, но если чего-то не хватает, он сразу об этом говорит. Или после еды уже отправляет есть фрукты. Направляет нас.

Рикарду Пинту вошел в штаб Паоло Ваноли в январе 2022 года. Сам Ваноли был объявлен главным тренером команды 17 декабря 2021 года после того, как клуб покинул португалец Руй Витория.