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Сегодня, 00:15

Соболев рассказал об изменениях в питании игроков «Спартака» после прихода нутрициониста

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, какие изменения претерпело меню команды после того, как тренерский штаб пополнил нутриционист Рикарду Пинту.

— У меня проблем с весом не бывает вообще никогда. Всегда вес стоит. Может меняться на один-два килограмма. Это ерунда, во время сборов все это скидываешь. Так что я не особо слежу за весом, — сказал футболист.

— В команде снова появился нутриционист. Насколько это сильно изменило меню, и пришлось ли к этому привыкать?

— Что-то меняется, добавляется. Бывает, в той же столовой взял поменьше еды после бега, а он подходит и говорит: «Мало взял. Иди еще возьми». Взял только горячее, он говорит: «Еще обязательно салат положи». Он с каждым сидит и говорит, что нужно есть. Ты можешь брать что хочешь, но если чего-то не хватает, он сразу об этом говорит. Или после еды уже отправляет есть фрукты. Направляет нас.

Рикарду Пинту вошел в штаб Паоло Ваноли в январе 2022 года. Сам Ваноли был объявлен главным тренером команды 17 декабря 2021 года после того, как клуб покинул португалец Руй Витория.

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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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