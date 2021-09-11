Соболев пропустит дерби с ЦСКА из-за перебора желтых карточек
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пропустит матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
24-летний россиянин получил желтую карточку на 42-й минуте встречи 7-го тура против «Химок», которая стала для него 4-й в нынешнем розыгрыше РПЛ. Таким образом, футболист не сыграет против красно-синих из-за перебора желтых карточек.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в понедельник, 20 сентября. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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