Малком: «Сообщение о том, что смогу сыграть, стало самым радостным, что я когда-либо получал»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после завершения матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (3:1).

— Вы вышли на замену в перерыве матча. Насколько сложно было входить в игру? С какой задачей вы выходили на поле?

— Мы знали, «Ахмат» — серьезный соперник. Они показали это в первом тайме, навязав нам серьезную борьбу. Для меня не так важно, когда я выхожу на поле, задача у меня всегда одна — приносить максимум пользы команде и стараться добриться победы, — цитирует Малкома сайт «Зенита».

— Как прошли для вас последние 10 дней? Мы получали разные новости и только сегодня узнали, что вы и Клаудиньо сможете сыграть с «Челси». Как эта ситуация ощущалась изнутри?

— Это были сложные дни: мы с Клаудиньо приехали в сборную, а для нас с Клаудиньо это мечта — сыграть за главную команду своей страны. Мы вернулись в клуб и на какой-то момент показалось, что у нас не получится сыграть ни за сборную, ни за клуб. Это было очень сложно и грустно — чувствовалась несправедливость.

Вчера мы общались с моей девушкой, и я говорил, что если мы не сможем сыграть ни против «Ахмата», ни против «Челси», это будет одним из самых грустных событий в жизни. К счастью, сегодня утром мне прислали сообщение — начальник команды сказал, что я могу играть. Можно сказать, что это было самым радостным, самым счастливым сообщением, которое я когда-либо получал. Поскольку состав на игру был сформирован еще вчера, я не попал в основу, но я рад, что я смог выйти во втором тайме и принести пользу команде.

— Матч с «Челси» во вторник. Как вы себя чувствуете? Как себя чувствует команда? Насколько «Зенит» готов к проверке на «Стэмфорд Бридж»?

— Мы прекрасно знаем, что это будет сложный матч, понимаем, что нам нужно будет очень много обороняться и искать свои шансы в контратаках. Совершенно точно, что в Лондоне нам придется бегать в два раза быстрее и больше, чем сегодня. Но я уверен: у нас будут шансы и мы постараемся ими воспользоваться.