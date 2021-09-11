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Малком: «Сообщение о том, что смогу сыграть, стало самым радостным, что я когда-либо получал»

19:41
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Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после завершения матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (3:1).

— Вы вышли на замену в перерыве матча. Насколько сложно было входить в игру? С какой задачей вы выходили на поле?

— Мы знали, «Ахмат» — серьезный соперник. Они показали это в первом тайме, навязав нам серьезную борьбу. Для меня не так важно, когда я выхожу на поле, задача у меня всегда одна — приносить максимум пользы команде и стараться добриться победы, — цитирует Малкома сайт «Зенита».

— Как прошли для вас последние 10 дней? Мы получали разные новости и только сегодня узнали, что вы и Клаудиньо сможете сыграть с «Челси». Как эта ситуация ощущалась изнутри?

— Это были сложные дни: мы с Клаудиньо приехали в сборную, а для нас с Клаудиньо это мечта — сыграть за главную команду своей страны. Мы вернулись в клуб и на какой-то момент показалось, что у нас не получится сыграть ни за сборную, ни за клуб. Это было очень сложно и грустно — чувствовалась несправедливость.

Вчера мы общались с моей девушкой, и я говорил, что если мы не сможем сыграть ни против «Ахмата», ни против «Челси», это будет одним из самых грустных событий в жизни. К счастью, сегодня утром мне прислали сообщение — начальник команды сказал, что я могу играть. Можно сказать, что это было самым радостным, самым счастливым сообщением, которое я когда-либо получал. Поскольку состав на игру был сформирован еще вчера, я не попал в основу, но я рад, что я смог выйти во втором тайме и принести пользу команде.

— Матч с «Челси» во вторник. Как вы себя чувствуете? Как себя чувствует команда? Насколько «Зенит» готов к проверке на «Стэмфорд Бридж»?

— Мы прекрасно знаем, что это будет сложный матч, понимаем, что нам нужно будет очень много обороняться и искать свои шансы в контратаках. Совершенно точно, что в Лондоне нам придется бегать в два раза быстрее и больше, чем сегодня. Но я уверен: у нас будут шансы и мы постараемся ими воспользоваться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-11-malkom-soobshchenie-o-tom-chto-smogu-sygrat-stalo-samym-radostnym-chto-ya-kogda-libo-poluchal.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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