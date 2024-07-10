Соболев опубликовал пост на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал пост в социальных сетях на фоне слухов о переходе в «Зенит».

«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

10 июля появилась информация, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что у него нет новостей по будущему футболиста.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.