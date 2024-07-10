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Соболев опубликовал пост на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал пост в социальных сетях на фоне слухов о переходе в «Зенит».

«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», — написал Соболев в своем Telegram-канале.

10 июля появилась информация, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что у него нет новостей по будущему футболиста.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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15
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