В «Крыльях Советов» заявили, что не ведут переговоров по Гарре
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Бенхамина Гарре.
«Гарре — хороший футболист, один из наших лидеров. Мы сейчас не ведем по нему никаких переговоров ни с одним из клубов. У него сменились представители. Они занимаются его развитием, слушают его и смотрят, чем могут помочь. В клуб предложений не поступало», — сказал Андреев «СЭ».
Ранее сообщалось об интересе к Гарре «Краснодара» и «Спартака». Полузащитник выступает за «Крылья» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
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|0
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|0
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9
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|0
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|0
|0
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|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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