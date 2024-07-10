Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро»

«Краснодар» объявил об уходе защитника Хуниора Алонсо.

31-летний парагваец воспользовался опцией в контракте и прервал соглашение с «быками». Он продолжит карьеру в «Атлетико Минейро», за который выступал до переезда в Россию, а также на правах аренды играл в 2022 году.

Алонсо перешел в «Краснодар» зимой 2022 года. С того момента он провел за российский клуб 54 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.